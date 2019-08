Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna, dice la sua su Pulgar ai microfoni di Sky Sport: "È arrivato ieri, non abbiamo parlato molto. Lui p importante ma è chiaro che se arriveranno offerte le ascolterà. Qui però è importante, un leader, da altre parti potrebbe essere uno dei tanti. Questo aspetto non deve essere sottovalutato. Ha fatto benissimo da quando è arrivato Mihajlovic e anche in Copa America è stato uno dei protagonisti".



SU MIHAJLOVIC - "Se ci ha chiamato dopo la sconfitta contro il Colonia? Sapete davvero tutto. Sì, ci ha chiamato, ma non per la sconfitta, più che altro per l'atteggiamento. Dobbiamo scendere in campo nel migliore dei modi e ce lo ha fatto capire subito".