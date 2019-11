Blerim Dzemaili parla di Sinisa Mihajlovic. Il centrocampista svizzero, capitano del Bologna, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "L'estate scorsa da un giorno all'altro ci siamo trovati senza il nostro condottiero, uno choc. Torna al momento giusto, ci è mancato molto. È stato in contatto con noi per quanto possibile. Allenamenti in video, poi FaceTime: parlava al gruppo, a volte con i più esperti. Io l'ho sentito diverse volte, si parlava della squadra e non di altro. Lavorare gli ha fatto bene, riusciva a distarsi. E appena usciva dall'ospedale veniva da noi a Casteldebole".



"A Verona alla prima di campionato arriviamo allo stadio, entriamo in sala riunioni per il pre-partita e vediamo che non c'è videochiamata, poi entra Bigon e dice 'non lo potete toccare'. Un'emozione incredibile, non lo vedevamo da un mese e mezzo. La nostra serenata sotto le finestre dell'ospedale? Meno male che avevamo vinto contro il Brescia, se no… Durante le partite nessun contatto, ci parlava in video prima. E poi al martedì, ma sapevamo che scelte tattiche e cambi erano suoi".



"Le tre settimane senza sentirlo dopo il trapianto sono state le più dure, in certe partite la sua voce avrebbe cambiato il risultato. Ma sapevamo che la cura andava bene, infatti è tornato. Abbiamo bisogno di lui. Lo staff ha fatto benissimo, ma il mister è il mister e la sua salute è la cosa più importante: ecco perché sono comunque positivi questi 4 mesi".