Il centrocampista del Bologna, Blerim Dzemaili, ha parlato della formazione emiliana ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport: "Ne parlavo anche l’altro giorno con Inzaghi: questa squadra lavora bene e forte. Deve solo, e unicamente, liberarsi la testa. Deve avere la mente più free, libera. E più faccia tosta. Capisco che quando i risultati non arrivano ci si abbatte, ma il pessimismo non l’ho mai sopportato. Porta rogne. E fa male".



SULLA CLASSIFICA - "Mi fa arrabbiare moltissimo. Perché prendi un palo al 95’ con la Spal, perché fino al 70’ l’Inter non ti fa un tiro nello specchio. Poi abbiamo sbagliato, sia chiaro, ma anche creato".



SUGLI ATTACCANTI - "Il lavoro degli attaccanti non va sottovalutato: aprono a chi viene da dietro. Destro deve stare tranquillo. Santander si è già inserito, lo vedrete. Il calcio è una ruota che gira: ne usciremo. Ma ripeto: ci vuole mente libera e più faccia tosta. Dobbiamo cercare di osare maggiormente".