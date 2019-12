Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna, ha parlato dopo la vittoria sul campo del Napoli ai microfoni di Sky Sport: "I risultati non c'erano nelle ultime partite, mentre le prestazioni ci sono sempre state, tranne che a Sassuolo e nel primo tempo a Brescia. Oggi finalmente sono arrivati i tre punti. Essere tutta la settimana con il mister si vede. Siamo usciti con carattere nella ripresa e non è da tutti. Mihajlovic arrabbiato? Speriamo che un po' si calmi, perché non ci fa bene quand'è arrabbiato, è abbastanza cattivo".