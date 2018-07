Colpo in entrata per il Bologna: chiusa la trattativa con la Roma per il difensore Lirim Kastrati, kosovaro di 19 anni che nell'ultima stagione ha giocato nel campionato Primavera. È un nuovo rinforzo per Filippo Inzaghi: si tratta di un terzino destro che può giocare anche centrale e ha firmato un triennale.