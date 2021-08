Dopo due stagioni e 64 presenze collezionate con il Bologna, Takehiro Tomiyasu lascia l'Italia e la Serie A per trasferirsi in Inghilterra, all'Arsenal. Una cessione importante dei rossoblù, che incassano 20 milioni di euro più 3 di bonus dai Gunners. Il difensore centrale lo scorso anno era stato accostato anche al Milan, ma alla fine il Bologna senza l'offerta giusta lo ha tenuto un'altra stagione in rossoblù. Il giapponese, classe '98, sosterrà le visite mediche in Italia per poi volare in Inghilterra e firmare il suo nuovo contratto con l'Arsenal.