Il Bologna batte un altro colpo. Come riporta Sky Sport, il club rossoblù ha trovato l'accordo col Nordsjaelland per Andreas Skov Olsen, che lunedì sosterrà le visite mediche. Danese, impegnato all'ultimo Europeo Under 21 giocato in Italia, dove Bigon lo ha seguito da vicino, il giovane esterno offensivo si trasferirà per 5 milioni di euro.