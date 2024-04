Bologna e Genoa, occhi su un talento dello Stoccarda

un' ora fa



Il Bologna e il Genoa guardano al mercato della prossima stagione cercando talenti giovani da inserire all'interno del proprio reparto d'attacco dove ci sarà, inevitabilmente una mini-rivoluzione.



Fra i profili che i due club stanno seguendo c'è anche quello di Luca Raimund, esterno d'attacco classe 2005, mancino, ma che solitamente gioca largo a destra, di proprietà dello Stoccarda club in cui è cresciuto e con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2026.



Fisico importante, gran tiro, ha all'attivo in stagione 3 gol e 4 assist in 20 gare alternandosi fra la formazione Under 19 del club con cui ha trovato anche l'esordio in due gare in Bundesliga.