Bologna, è ufficiale l'arrivo di Mihajlo Ilic: tutto quello che c'è da sapere sul primo colpo dal mercato

Primo rinforzo dal mercato per il Bologna di Thiago Motta, che in questa finestra di trasferimenti si era resa protagonista fino ad oggi soltanto della cessione in prestito al Frosinone del difensore Kevin Bonifazi. La formazione ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dal Partizan Belgrado del centrale classe 2003 Mihajlo Ilic, che ha firmato un contratto fino a giugno 2028. L’operazione si è chiusa per una cifra di 4,5 milioni di euro più bonus.



CARATTERISTICHE - Recita così il comunicato diffuso dal club emiliano: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal FK Partizan il diritto alle prestazioni sportive del difensore Mihajlo Ilic a titolo definitivo. Quinto calciatore serbo della storia del Club, è un difensore centrale longilineo di piede destro classe 2003, fra i più interessanti talenti dell’area slava. Con personalità e senso della posizione, cerca spesso l’anticipo e l’uscita in avanti, è bravo nelle letture e possiede un interessante calcio lungo: ha sempre frequentato le Nazionali giovanili e nello scorso ottobre ha ricevuto la prima convocazione dalla Serbia maggiore, mentre nel frattempo si è distinto per un’importante prima parte di stagione al Partizan, in campo da centrale della linea a 4 in 18 giornate su 19, sempre per intero. A novembre ha realizzato anche la prima rete fra i professionisti, al Cukaricki in campionato, mentre ha collezionato 4 presenze nei turni preliminari di Conference League”.



COME GIOCA - Il difensore serbo ha scelto la maglia numera 4 e, almeno inizialmente, si propone come alternativa per la difesa della formazione di Thiago Motta rispetto ai due centrali titolari Beukema e Calafiori e cercherà di candidarsi al ruolo di prima riserva nel testa a testa col colombiano Lucumì. Giocatore di piede destro, nel corso di questa stagione ha occupato prevalentemente la posizione di centrale destro nelle 18 presenze con la maglia del Partizan: alto 192 cm, è un giocatore che si sa far valere soprattutto negli uno contro uno e delle palle alte, tanto che ha realizzato pure un gol nel campionato serbo.