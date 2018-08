Mitchell Dijks, esterno sinistro del Bologna, parla a Il Resto del Carlino: "La città? Bologna è davvero incantevole, sto cercando casa e mi piacerebbe mettere radici in città con la mia fidanzata. All'Ajax si gioca solo col 4-3-3. Dovevo adattarmi in fretta e devo dire che non ho mai corso così tanto in vita mia. Il Dall'Ara? Una passione incredibile, ad Amsterdam se sbagli un passaggio ti fischiano, qui ti sostengono. Inzaghi? Lo conoscevo di fama e ovviamente mi ha sorpreso il modo con cui i tifosi lo hanno accolto. Ho trovato un allenatore che parla con tutti e ti mette subito a suo agio. Col gol di domenica contro il Padova (in Coppa Italia, ndr) ho sconfitto la frustrazione dopo 4 mesi bui all'Ajax. Il pubblico è meraviglioso, fin dal riscaldamento ha iniziato ad incoraggiarmi: sogno di giocare nello stadio della Juventus e zittire anche i loro tifosi"