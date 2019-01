La sconfitta in casa per 4-0 con il Frosinone segna la fine dell'avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna. Oggi c'è l'incontro con Sinisa Mihajlovic. In caso di mancato accordo, secondo la Gazzetta dello Sport, le piste alternative portano a Roberto Donadoni (già sotto contratto) e a Gianni De Biasi. Tra gli altri allenatori liberi ci sono poi Malesani, Cosmi e Delneri.