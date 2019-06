Il mercato del Bologna è appena iniziato: il riscatto di Orsolini è stato solo il primo tassello di una campagna ancora lunga. Mihajlovic, infatti, sta insistendo per portare in rossoblù almeno un attaccante di spessore. I nomi in lista sono quelli di Defrel della Roma e Kouamé del Genoa. Per il centrocampo, invece, il sogno è Obiang del West Ham.