Oussama El Azzouzi, centrocampista arrivato in estate al Bologna, ha parlato in conferenza stampa di presentazione:



"Non so dirvi con esattezza quando sono avvenuti i primi contatti con la società, il mio agente mi ha comunicato la possibilità di venire qui nel momento in cui la trattativa era già in fase avanzata, durante la Coppa d’Africa. Il Bologna è un club importante, con un ottimo allenatore e un grande futuro davanti".



CRESCITA - "Non mi aspettavo di crescere così velocemente, ma il calcio è questo e se lavori bene poi le cose succedono".



RUOLO - "Sono un centrocampista principalmente difensivo. A livello di posizione non ho una preferenza, lascio che sia l’allenatore a decidere e mi adatto".



OBIETTIVI - "Penso sia fondamentale dare il 100% in ogni partita, vale sia per me che per tutta la squadra, poi strada facendo vedremo dove si può arrivare".



MOTTA - "Ho parlato un po’ con l’allenatore, mi ha dato il benvenuto nel gruppo e mi ha spiegato i metodi di allenamento".



NUMERO - "Ho scelto il 17 perché ho appena vinto la Coppa d’Africa Under 23 proprio con quel numero".