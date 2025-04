Bologna-Empoli, le pagelle di CM: bene Fabbian, Dallinga si riscatta. Gioia Kovalenko

Getty Images

Non perfetto su Solbakken nel primo tempo, ma sempre sull’ex Roma piazza una bella parata subito prima dell’1-1 di Kovalenko.Ordinaria amministrazione, una zuccata alta in avvio.Serata tranquilla anche per lui, a parte uno svolazzo nel primo tempo.Svagato sul gol empolese, scivola fuori tempo agevolando l’imbucata (dal 1’ stSi rivede per dare fiatoa Lucumi, fa il suo)Arpiona la sufficienza con l’assist del 2-1 dopo un primo tempo più impreciso del solito con il mancino.

Va al piccolo trotto, forse gioca anche più del dovuto (dal 36’ stServe l’assist per l’1-0, va vicino al 2-1 murato sul più bello da Cacace all’83’.Si fa irretire da Cacace, che usa le cattive, e spende un giallo plateale a fine primo che suggerisce il cambio (dal 1’ stEntra e mostra la sua tecnica, facendo impazzire i difensori toscani. Forse poteva sfruttare meglio una palla davanti a Seghetti)Zuccata vincente in avvio con il solito terzo tempo, a chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Sfrutta la chance (dal 27’ stFa presenza nel finale)

A un certo punto per come lo maltrattano verrebbe da chiamare il Telefono Azzurro: gli empolesi possono abbatterlo solo a calci, va via a tutti. (dal 27’Mostra la sua tecnica in ripartenza)Manca il killer instinct sotto porta per ottanta e passa minuti, poi trova il gol - il terzo in questa semifinale contro l’Empoli - a firmare il 2-1.Conquista la quarta finale in tre stagioni, la prima di Coppa Italia con il Bologna. E cercherà di sfatare la tradizione negativa contro il Milan.Può poco sull’1-0, attento su Dallinga, su Fabbian nella ripresa e in uscita su Dominguez. Niente da fare nemmeno sul 2-1.

Spende falli a ripetizione e un giallo, va decisamente più lento degli altri.Approccio troppo blando, comincia male e spende un giallo poi si riprende un po’. (dal 1’ stSi fa sentire su Dallinga, regge l’urto)Si arrabbatta come può, cade nel finale sulla zuccata di Dallinga che lo sovrasta.Fatica quando sgasa Cambiaghi. (dal 17’ stPoco più di una sgambata in ottica campionato)Alcune belle iniziative, tra cui quella che origina l’imbucata che porta all’1-1. Poi un fallaccio censurabile e fuori contesto su Lykogiannis, in cui rischia quasi il rosso.

Altra occasione per il classe 2005, si mette al centro della mediana e non sfigura. (dal 17’ stIdem come Gyasi, c’è una salvezza da portare a casa)Si toglie la soddisfazione del gol dopo le tante assenze stagionali: imbuca l’1-1 a porta vuota, primo gol subito dal Bologna in questa Coppa Italia. (dal 36’ stTanti calci a Orsolini, poi gli fa pure prendere il giallo. Dicesi duello portato a casa, pur con le cattive: piazza anche un salvataggio chiave su Moro nel finale.Corre e cerca di creare pericoli, riuscendoci solo a tratti.

Vivace, calcia malissimo un buon pallone in avvio poi impegna Ravaglia due volte: sulla seconda arriva il tap-in dell’1-1 di Kovalenko (dal 1’ stProva a combattere in avanti)Sicuramente meglio dell’andata, che ha deciso la semifinale, pur ruotando tanto. Approccio così così, poi almeno i suoi combattono, cadendo solo nel finale.