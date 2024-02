Bologna, Fabbian: 'Barella il mio modello. Fare 10 gol? Obiettivo importante, ci lavoro'

Giovanni Fabbian è tra i protagonisti della sfida vinta dal Bologna contro il Sassuolo. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:



'STO IMPARANDO' - "Sto imparando tantissimo a posizionarmi col corpo, che è una cosa fondamentale che mi sta insegnando il mister. E cerco di adattarmi in ogni parte del campo perché è fondamentale in questa squadra, in cui non ci sono ruoli fissi ma ognuno gioca dove c'è bisogno".



IL GRUPPO - "Siamo un grande gruppo. Per me non è stato facile inizialmente per il cambio di categoria, mi sono ritagliato il mio spazio piano piano e spero di continuare a farlo. Bisogna farsi trovare pronti anche se capitano i 10 minuti alla fine. Dobbiamo allenarci tutti al massimo per farsi trovare pronti".



OBIETTIVO 10 GOL? - "E' un grande obiettivo, ci lavoro. Ci vorrà sicuramente tempo, ma cerco di aiutare sempre la squadra. Poi se arriva il gol è bene, altrimenti cerco di contribuire in un altro modo".



COSA CHIEDE MOTTA - "Sempre le stesse cose: dare il massimo. Io difendo di più, Orsolini è molto più bravo di me ad attaccare. Ognuno prova a fare il proprio al meglio. Io cerco di fare quello che riesco mettendomi sempre a disposizione".



MODELLO? - "A me piace molto Barella. Ho avuto il piacere di allenarmi con lui e vederlo da vicino, questo fa la differenza perché ti accorgi di quanto sono forti questi giocatori. Poi sono giovane e cerco di assorbire il più possibile, di imparare il più possibile".