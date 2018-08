Diego Falcinelli, attaccante del Bologna, parla dopo il pareggio con il Frosinone di ieri: "Non siamo soddisfatti del risultato, però oggi abbiamo fatto qualche passo in avanti e anche in attacco costruito tanto, sono sicuro che il lavoro darà i suoi frutti. Se avessimo segnato nel primo tempo la gara sarebbe stata in discesa. Dobbiamo migliorare, lavorarci: siamo all’inizio e abbiamo cambiato modulo. Attacco? Il Frosinone ci ha lasciato pochi spazi son convinto anche questo abbia inciso. Dovevamo sbloccarla subito, sabato avremo un’occasione importante contro una grande squadra vogliamo portare a casa i tre punti. L'Inter è una grande squadra con qualità in tutti i reparti ma siamo all’inizio del campionato, la condizione fisica conta tanto e noi siamo in forma, giocheremo in casa e vogliamo i tre punti: non vogliamo fare la comparsa. A Bologna voglio trovare continuità, è una società ambiziosa, qui si sta bene spero di restare a lungo. Porte chiuse? Volevano penalizzare il Frosinone ma questa scelta ha penalizzato anche noi: i tifosi sono importanti e così abbiamo giocato alla pari, non credo sia giusto ma è andata così".