Gli esterni offensivi hanno infiammato l’ultima domenica di trattative. Il Palermo ha piazzato l’affondo decisivo con il Bologna per l’uruguaiano Cesar Falletti, mentre il Pescara ha definito il ritorno di Christian Capone in prestito dall’Atalanta. Duello tra Brescia e Padova per Marilungo (Atalanta, era allo Spezia).



Il Venezia insiste per Citro (Frosinone) e tratterrà per un’altra stagione Pinato, che verrà ceduto al Sassuolo per 600mila euro ma indosserà ancora un anno la maglia dei veneti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, oggi può essere il giorno di Ardemagni (ex Avellino) all’Ascoli: appuntamento decisivo tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore.



Il Perugia stringe per Di Gregorio (Inter, era all’Avellino) e Frattesi (Sassuolo). Due strade per Empereur, in uscita dal Foggia tramite scambi: la prima porta a Benevento in cambio di Billong, mentre la seconda conduce al Verona con Cherubin che farebbe il percorso inverso. Molto attivo il Cosenza che punta Giorgi (Spezia) per la mediana e davanti, oltre a Zigoni (Venezia), sta provando ad arrivare a Granoche (Spezia).