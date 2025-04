Bologna, Ferguson e Skorupski ko: saltano Atalanta e Inter, quando tornano

Getty Images

Ildovrà fare a meno diper qualche settimana e per due partite cruciali per la corsa Champions League:Una brutta notizia per i rossoblù di Vincenzo Italiano, che perdono due pedine fondamentali in un momento caldissimo della stagione: per entrambi c'è lesione, è questo l'esito degli esami a cui si sono sottoposti i due dopo i problemi rimediati nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Napoli, posticipo della 31esima giornata di Serie A.- A renderlo noto lo stesso club emiliano con una nota sul proprio profilo ufficiale: "Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso grado del retto femorale destro. Per entrambi i tempi di recupero sono di tre settimane".

- Skorupski e Ferguson dunque salteranno almeno le prossime due partite, lo scontro diretto per la Champions con l'Atalanta a Bergamo e Bologna-Inter nella domenica di Pasqua, verosimilmente non saranno a disposizione di Italiano neanche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Empoli (24 aprile) e da valutare per la sfida con l'Udinese nella 34esima giornata di campionato (27 aprile).