Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, autore del gol vittoria contro l'Atalanta, ha parlato a Sky Sport al termine della partita: "Per me non è il gol più bello che ho segnato, ma è stato importantissimo per il campionato. Sono felicissimo, la squadra è in un momento davvero positivo. Oggi è stata difficile, l'Atalanta è una squadra molto forte e abbiamo giocato tre partite in sei giorni,. Abbiamo dato tutto".



EUROPA - "Non ci pensiamo onestamente, prendiamo un giorno alla volta e una partita alla volta".



PARTITA - "Abbiamo vinto contro tre squadre di altissimo livello, questa squadra ha tantissima convinzione, siamo uniti e abbiamo qualità. Insieme siamo molto forti. In questo stadio l'atmosfera è bellissima".