Il Bologna batte il Frosinone e adesso può sognare l'Europa. A prendere la parola, a fine partita, è Lewis Ferguson autore del primo gol rossoblù. "Siamo soddisfatti perché abbiamo sbloccato la partita e dopo il gol subito siamo rimasti coesi. Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto oggi. Oggi era importante, ma è ancora presto. Ragioniamo partita dopo partita e vedremo dove saremo alla fine della stagione. Non vogliamo guardare troppo in là. Come mi sento al Bologna? Sono molto felice di aver segnato, cerco sempre di migliorare il mio livello e voglio segnare più gol possibili per la mia squadra", le sue parole a DAZN.