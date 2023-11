Gli occhi delle big sono puntati su Lewis Ferguson, gioiellino di Thiago Motta e di un Bologna che sta facendo un gran campionato. I gol dei rossoblù passando anche dai piedi dello scozzese, che secondo quanto racconta Tuttosport è stato visionato da Cristiano Giuntoli in persona nella gara contro la Lazio. Decisa, tra l'altro, da un suo gol. In passato accostato al Milan, adesso è la Juve a pensare a Ferguson; occhio anche alla concorrenza estera perché il giocatore piace in Inghilterra e in particolare a Fulham e Nottingham Forrest.