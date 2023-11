Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro la Lazio: "Sono molto contento perché questa vittoria è importante per noi. La cosa principale sono i tre punti. Siamo forti. Non abbiamo giocato bene nel primo tempo ma nella ripresa abbiamo giocato molto meglio. Questa vittoria è molto importante".



GARA - "Contro la Lazio è stata una partita molto difficile come tutte in questo campionato. Siamo pronti per questo. Pensiamo alla Fiorentina perché è la prossima partita. Non guardiamo troppo a lungo perché non va bene per la testa".