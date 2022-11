Il Bologna si coccola Lewis Ferguson, centrocampista classe '99 arrivato la scorsa estate dall'Aberdeen per 2,5 milioni più 1 di bonus. Secondo il Corriere dello Sport, lo scozzese vale già 15 milioni. Per il Bologna è assolutamente incedibile a gennaio, ma anche in estate il club rossoblù vorrebbe provare a resistere agli attacchi della Premier League.