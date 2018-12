Nessun ribaltone in casa Bologna nonostante la sconfitta per 2-1 sul campo dell'Empoli. Pippo Inzaghi è stato confermato sulla panchina del club, che nel finale ha visto l'atteggiamento giusto per provare a rimontare e fare risultato. Già in discussione settimana scorsa, l'allenatore ha ancora la fiducia della società, nonostante la classifica sia sempre più delicata: il Bologna è terzultimo a 11 punti e non vince in campionato dal 30 settembre. Per Inzaghi sarà decisiva la prossima sfida contro il "suo" Milan di martedì 18 dicembre. Sullo sfondo c'è l'ombra di Sinisa Mihajlovic.