Pochi attimi di partita, quanto basta per far capire che le scelte fatte da lui e per lui sono state azzeccate. Antonio Raimondo è uno dei gioiellini sbocciati in questi anni nella Primavera del Bologna e gli scampoli di partita concessigli da Thiago Motta contro l'inter nel finale di partita sono la riprova che la scelta di rimanere in Emilia, ribadita per ben due volte, è stata quella giusta.NO A INTER E JUVE PER MIHAJLOVIC - Sí perchè di Raimondo si parla un gran bene già da temlo, già da quando Sinisa Mihajlovic nel finale della passata stagione, ne parlò bene in conferenza stampa fino a farlo esordire in Serie A. All'epoca era in scadenza di contratto e su di lui c'erano gli occhi di Inter e Juventus interessate al ragazzo. Raimondo alla fine firmò il rinnovo fino al 2027 anche e soprattutto per il progetto che con Sinisa sarebbe stato costruito accanto a lui.QUANTE TENSIONI - Quel progetto però si è arenato presto. La promessa di restare in pianta stabile in prima squadra, complici le condizioni di salute del compianto allenatore serbo, non si sono concretizzate. Il ritorno in Primavera Raimondo lo ha comunque sfruttato bene, con 10 gol all'attivo, ma la voglia di confrontarsi coi grandi ha portato a tensioni con la società culminate con la richiesta, respinta, di una cessione a gennaio. Respinta perchè il Bologna, cosí come l'Italia Under 19 con cui si giocherà la fase elite di qualificazione agli Europei di categoria, punta tanto su di lui E la scelta di Thiago Motta, di regalargli qualche minuto in una gara importante come quella contro l'Inter ne è la riprova