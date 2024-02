Bologna-Fiorentina: i diffidati a rischio squalifica per la prossima giornata di campionato

Oggi alle ore 19 si gioca Bologna-Fiorentina, il primo recupero della 21esima giornata di campionato in Serie A, rinviata per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Settimana prossima (giovedì 22 febbraio alle ore 20.45) c'è Torino-Lazio, poi mercoledì 28 febbraio si completa il quadro con Sassuolo-Napoli (ore 18) e Inter-Atalanta (ore 20.45).



LA SITUAZIONE DISCIPLINARE - Intanto stasera sconta il turno di squalifica il difensore argentino della Fiorentina, Martinez Quarta, ammonito nella partita vinta domenica scorsa 5-1 in casa contro il Frosinone. Tra i viola è diffidato Bonaventura che, in caso di cartellino, salterà la prossima trasferta di campionato in calendario domenica pomeriggio sul campo dell'Empoli. Dall'altra parte nel Bologna sono diffidati Posch, Calafiori, Freuler e Saelemaekers. In caso di cartellino salteranno la trasferta di domenica all'ora di pranzo sul campo della Lazio. Tutti vengono dati nella formazione titolare tranne Calafiori, che dovrebbe partire dalla panchina.