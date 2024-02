Bologna-Fiorentina la MOVIOLA LIVE: i viola chiedono un rigore, il motivo dell'annullamento del gol

Bologna-Fiorentina in campo per il recupero della 21esima giornata di Serie A: di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più importanti della gara.



BOLOGNA – FIORENTINA Mercoledì 14/02 h. 19:00



CHIFFI

SCATRAGLI – DI GIOIA

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DOVERI

AVAR: SOZZA



37' - Annullato un gol al Bologna: sulla punizione di Orsolini non è certo se Posch tocchi o meno la palla ma, partendo da posizione di fuorigioco, impatta sull'azione e provoca l'annullamento della rete



16' - Proteste della Fiorentina per un rigore chiesto durante una mischia in area: per Chiffi non c'è fallo di mano ma fallo di Ranieri, niente rigore