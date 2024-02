Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Motta cambia in porta, la scelta su Belotti

In piena Champions League, torna la Serie A. Si gioca oggi - allo stadio Dall’Ara alle ore 19:00 - Bologna-Fiorentina, recupero della 21ª giornata. La gara era stata posticipata per gli impegni dei viola in Supercoppa italiana. Le squadre di Motta e Italiano si affrontano in un match dalle forti implicazioni europee visto che gli emiliani sono quinti e i toscani settimi. All'andata successo della Fiorentina per 2-1 con le reti di Nico Gonzalez, Bonaventura e Zirkzee.



Queste le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Salemerakers; Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Belotti. Allenatore: Italiano.