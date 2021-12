due squadre protagoniste di un bel campionato grazie ad un calcio offensivo e a tratti spettacolare si sfidano per consolidare la propria candidatura per un posto nella prossima Europa League.- Mihajlovic dovrebbe cambiare poco rispetto alla squadra che ha battuto la Roma, che ha perso però un giocatore chiave come Arnautovic. Davanti a Skorupski il solito terzetto formato da Soumaoro, Medel e Theate, mentre De Silvestri e Hickey corrono verso la conferma sulle corsie esterne:di Vincenzo Italiano contro i rossoblù. Ancora Terracciano tra i pali, mentre Bonaventura e Saponara saranno confermati come elementi a supporto di Vlahovic.- Bologna-Fiorentina verrà trasmessa da DAZN, la cui applicazione è si trova sulle smart tv compatibili. In caso di possesso di un televisore non di ultima generazione, basterà collegarlo al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) e accedere all’app.Per questa sfida ci sarà anche la diretta su Sky, nello specifico sui canali Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite) e Sky Sport (251 satellite).BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Sansone; Barrow.FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.