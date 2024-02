Bologna-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

(mercoledì 14 febbraio con calcio d'inizio alle ore 19:00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per il recupero della 21esima giornata di campionato in Serie A, rinviata per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, dove i viola hanno perso la semifinale con il Napoli, poi sconfitto in finale dall'Inter. Allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna arbitra Chiffi, assistito da Scatragli e Di Gioia con Ferrieri Caputi quarto uomo, Doveri e Sozza al Var. I viola, vittoriosi per 2-1 all'andata e ai rigori nella sfida in Coppa Italia sempre a Firenze, si presentano a questo scontro diretto per l'Europa al settimo posto a quota 37, a -1 dalla Roma e a -2 dal Bologna, quinto con 3 punti in meno dell'Atalanta quarta in classifica.- Reduce dal convincente successo per 4-0 in casa contro il Lecce, Thiago Motta può contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per l'infortunato Soumaoro. Italiano viene dalla prima vittoria del 2024 per 5-1 contro il Frosinone e perde Martinez Quarta per squalifica, ma recupera Ranieri in difesa. Ko il portiere Christensen, che si aggiunge agli altri indisponibili Dodò e Castrovilli. In panchina Calafiori, Fabbian, Ndoye e Karlsson da una parte; Mandragora, Sottil, Beltran e Nzola dall'altra.BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.FIORENTINA (4-2-3-1); Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Belotti. All. Italiano.