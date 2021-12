L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo contro la Fiorentina: "Scontro diretto per l'Europa? Va bene l'entusiasmo, ma serve equilibrio".



"Barrow è più bravo ad attaccare la profondità che a difendere il pallone. Vlahovic? Mi piace molto, ha gli attributi e non a caso viene dalla Serbia come me. Ha fame e rabbia, non si accontenta. Cercheremo di ingabbiarlo, anche se sarà difficile".