Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dell'accordo raggiunto dal Bologna col Leicester per Victor Kristiansen, difensore sinistro che secondo il Corriere dello Sport è atteso domani in città già oggi per poi sostenere per le visite mediche e firmare il nuovo contratto della giornata di domani. L'operazione con il club inglese si è chiusa sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con annesso un diritto di riscatto da 10 milioni.