Bologna, Freuler ammonito: era diffidato, ecco quale gara salterà

Brutte notizie in casa Bologna. Remo Freuler infatti è stato ammonito durante la sfida con la Fiorentina, recupero della 21esima giornata di Serie A. Lo svizzero era diffidato e dunque dovrà saltare la prossima gara dei suoi, in programma domenica contro la Lazio.



Un brutto colpo per Thiago Motta che schiera l'ex Atalanta spesso e volentieri affidandogli le chiavi del centrocampo. Al suo posto contro i biancocelesti potrebbe giocare Moro ma non è da escludere anche l'opzione Ferguson. Lo scozzese potrebbe infatti arretrare la sua posizione e permettere al proprio allenatore uno schieramento ancora più offensivo in un altro scontro diretto per l'Europa.