Remo Freuler è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Bologna: le sue parole in conferenza stampa.



CONDIZIONE FISICA E COSA NON E' ANDATO AL NOTTINGHAM FOREST - "Sto bene, ho fatto tutta la preparazione con il Nottingham, anche le amichevoli. La pausa nazionali mi è servita per ritrovare il ritmo partita, ma stavo bene in campo. A Nottingham non credo che non ci sia nulla che non è andato bene, ci siamo salvati e sono stato anche capitano. Per il resto non so cosa è successo, ho parlato con mister ma alla fine siamo rimasti un po' a metà strada".



IL RAPPORTO CON SARTORI - "Io e Giovanni ci siamo sentiti sempre, siamo rimasti in contatto. Lui ovunque è andato ha fatto sempre molto bene, credo che ovunque vada porti fortuna".





DISAPPUNTO SUL RITARDO PER LA TRATTATIVA CON IL BOLOGNA? - "Io non ho mai dato colpa a nessuno, le trattative sono spesso lunghe in particolare quando sono coinvolti più giocatori. Ad ogni modo l'intervista è stata rilasciata in tedesco e quello che ho detto non è stato tradotto bene in italiano".



ATALANTA - "Contano i risultati. All'Atalanta abbiamo fatto un anno bene, siamo arrivati in Europa mentre l'anno dopo no. Ad ogni modo continuando a lavorare bene si matura la consapevolezza che si può fare bene. E' un processo che dura anni".



ANALOGIE TRA MOTTA E GASPERINI - "Per ora ho fatto pochi allenamenti con Motta e rispondere adesso è difficile".



BOLOGNA - "La Serie A l'ho sempre seguita, anche mentre ero in Inghilterra. L'anno scorso ho parlato con miei ex compagni di squadra che sono ancora a Bergamo e mi hanno detto che giocare contro il bologna è stato molto difficile, quindi la scelta è stata molto più facile".



POSSIBILE CAPITANO E FUTURO DA DIRETTORE SPORTIVO, VISTO CHE SARTORI CHIEDE GIA' CONSIGLI - "Mi chiede consigli sui giocatori svizzeri perché quelli li conosco bene. Per adesso io voglio giocare, non mi interessa avere la fascia o meno: l'importante è restare uniti".



L'IDEA DI CALCIO DI MOTTA - "Mi ha stuzzicato nell'idea di venire a Bologna? Si perché vengo da un anno di calcio molto difensivo, ma a me piace molto giocare la palla e quando ho parlato con il mister la scelta è stata molto più facile".



AEBISCHER STA AIUTANDO AD AMBIENTARSI? - "No non ancora, la sua ragazze è ancora qui quindi devo aspettare (ride, ndr)".



SORPRESO DA ALCUNE DICHIARAZIONI DI EX GIOCATORI ATALANTA SU GASPERINI? - "Si, perché io non sarei il giocatore che sono se non fosse per lui. E' grazie a lui che sono diventato un giocatore da nazionale, ho fatto la Champions ed è lui che ha reso l'Atalanta ciò che è oggi. Non capisco il senso delle dichiarazioni negative su di lui fatte da chi è andato via da Bergamo".



POSIZIONE PREFERITA - "Se giochiamo a tre posso giocare sia come 6 che come 8".