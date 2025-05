Bologna, Freuler: "Non toglierei nessuno al Milan. Tutti parlavano di Yamal e poi è passata l'Inter"

Getty Images

, centrocampista tra i leader delfinalista di Coppa Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della prima delle due partite contro il Milan, quella di campionato che precede la finalissima di Roma:"Intanto una cosa: leggo e sento che il Milan snobberà un po’ questa prima gara. Ma dai, non credo affatto. Secondo: si vince con l’aggressione, la ferocia, vanno portati a difendere e dobbiamo fare goal".- "Nessuno. Io me la voglio e me la vorrò giocare con tutti i miei e tutti i loro. Tutti parlavano di Yamal, giusto? E invece è passata l’Inter…".

- "Due, di Coppa Italia: entrambe perse con Lazio, un po’ così, e Juventus. Ecco: ci si sta male. Malissimo. È stato bello anche arrivare ai quarti agli Europei, ma non ho ancora vinto un trofeo, quindi cerco rivincite. Dipende solo da noi, dai nostri piedi…"