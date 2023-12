Il centrocampista del Bolognaha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni:- ". Servono quelli, il resto arriva di conseguenza. Perché fare risultato aiuta tutti, i giocatori a insistere in ciò che fanno e anche la società a crescere, a capire, a muoversi nella maniera giusta. Ma sì,, si vedono: la voglia di arrivare, l'organizzazione, i giocatori giusti. Però servono sostegno e pazienza: quello che si è creato, l'Atalanta non l'ha fatto in un anno. Io arrivai a 23 anni e da lì in sei anni e mezzo ho vissuto di tutto, Mondiali, Europei e Coppe., ho letto le critiche che gli sono state rivolte: non commento,".- "C'è un insieme, fra giovani bravi e ragazzi esperti, ben dosato: ma soprattutto apprezzo la mentalità che non manca mai., l'idea di dominare, sempre: è il volere di Motta. E poi ci divertiamo a giocare: in campo e anche fuori".- ". Quando, anche perché al Nottingham non ero più felice: di gare ne avevo giocate tante, quasi tutte, poi nelle ultime cinque sono sparito dai radar. Non capivo. Chiedevo ma ricevevo solo non risposte. E ho capito. Fra l'altro anche mia moglie non si trovava alla perfezione: meglio l'Italia. E oggi sono ancora più felice del giorno in cui accettai".- "Dan, velocissimo e difende tanto. Il lavoro paga, gol e assist arriveranno. Di certo".- "Iniesta".- ". Comunque, di andare sempre più in alto. L'Europa? Semmai ne parleremo a fine girone d'andata, vediamo dove siamo a gennaio: parla il campo, niente altro".