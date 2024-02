Bologna, Freuler: 'Senza Motta non saremmo qui. L'Atalanta...'

Remo Freuler, autore del gol del 2-0 nella vittoria ottenuta dal Bologna contro il Verona, parla ai microfoni di Sky: "Se crediamo alla Champions League? Ora abbiamo qualche giorno libero e poi abbiamo la gara di Bergamo. Ci sono ancora tante partite da giocare".



Freuler prosegue, interrogato su un parallelismo fra questo Bologna e la sua ex squadra, l'Atalanta: "Molto difficile dirlo, è facile fare bene in un breve periodo e più difficile farlo per anni. La cosa importante è la continuità".



Infine, su Thiago Motta: "Senza di lui non saremmo dove siamo adesso. E' merito suo se giochiamo così".