Nel corso della presentazione da nuovo giocatore del Bologna, il centrocampista Remo Freuler si dice sorpreso per le critiche rivolte dai suoi ex compagni dell’Atalanta a Gian Piero Gasperini: "Si, perché io non sarei il giocatore che sono se non fosse per lui. E' grazie a lui che sono diventato un giocatore da nazionale, ho fatto la Champions ed è lui che ha reso l'Atalanta ciò che è oggi. Non capisco il senso delle dichiarazioni negative su di lui fatte da chi è andato via da Bergamo".