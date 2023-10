Bologna-Frosinone (domenica 22 ottobre con inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.



LE ULTIME - Reduce dal pareggio in rimonta strappato a San Siro contro l'Inter, Thiago Motta deve ancora fare i conti con l'emergenza in difesa: sempre assenti per infortunio Posch, Lucumì e Soumaoro. Dall'altra parte Di Francesco non può contare su Harroui, Gelli, Kalaj e Caso.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.



FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Romagnoli, Okoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Garritano; Cheddira. All. Di Francesco.