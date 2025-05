Battuto con poche colpe da Vitinha e Venturino sul tris, ma sullo 0-2 appare lento.Colpevole sui primi due gol genoani con distrazioni grossolane. Non la vede mai. (dal 1’ stPresenza numero 450 in A, rimette ordine dopo il pessimo primo tempo)Parziale riscatto con l’assist per l’1-3 di Orsolini e una girata nel finale, ma nel primo tempo è tra i peggiori.Non riesce a mettere pezze sugli errori dei compagni nei primi 45 minuti.Anche lui coinvolto nel primo tempo horror rossoblù, pur meno di altri. (dal 30’ st

In riserva, fa quel che può dopo aver giocato l’intera stagione (dal 36’ stUn tiro debole, ammonito e spesso in ritardo (dal 1’ stCi mette fisico, molto meglio di Aebischer)Unico squillo di un pomeriggio rossoblù balordo: gol da cineteca per l’1-3 che salva almeno l’onore, 15° sigillo in questo campionato. Uno da convocare senza se e senza ma in nazionale.Lotta, ci prova, ma non riesce a incidere quando ha la palla buona.Prova a rendersi pericoloso, probabilmente si prende un rigore ignorato dal caotico Monaldi a fine primo tempo. Ma stavolta i guizzi non sono i soliti.

Non è ancora in condizione e si vede: appesantito, non punge. (dal 12’ stVivace, Sommariva gli confeziona una gran parata)Chiude male - terza sconfitta negli ultimi tre turni - una stagione indimenticabile per la vittoria della Coppa Italia.Deve disinnescare solo un paio di palloni comodi (dal 18’ stOrsolini lo buca senza colpe, gran parata su Cambiaghi e attento su Casale nel finale)Inizia terzino e chiude centrale, sempre con autorità.Ritorno al Dall’Ara da ex, controlla bene Castro (dal 18’ stCi mette mestiere con la squadra in sofferenza rispetto al primo tempo)

Qualche incertezza in marcatura, ma nel complesso se la cava.A parte una mezza dormita su un taglio di Orsolini, gioca una gara attenta.Ruvido, a volte anche troppo. Ma solido.Efficace nelle due fasi, più in difficoltà contro il fisico di Pobega.Presidia la fascia destra senza troppi sussulti (dal 37’ stIl 2006 si regala un esordio da titolre da ricordare: al 27’ salta quattro uomini e segna lo 0-2, bagnandolo con qualche comprensibile lacrime. Poi firma anche il tris a porta vuota sul cioccolatino di Vitinha e la giornata diventa indimenticabile. Baricentro basso, tecnico, ricorda un primo Baldanzi. (dal 18’ stPorta poco al Genoa in sofferenza)

Più spadone che fioretto, rincorre più che inventare ma lo fa con efficacia.Apre le marcature con un bel diagonale, approfittando della dormita di Holm. Poi conquista il pallone su Casale e lo serve a Venturino per il comodissimo 0-3. (dal 18’ stPoco da segnalare)Finale con il botto di un subentro magistrale, in cui ha condotto il Genoa alla salvezza tranquilla.