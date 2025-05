Bologna-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

(che domenica sarà celebrato con una parata per le vie della città) ed è fuori dalla corsa Champions,e vuole continuare a fare bella figura in questo finale di stagione dopo il pari di Napoli e la beffarda sconfitta interna contro l’Atalanta.

Partita : Bologna-Genoa

: Bologna-Genoa Data : sabato 24 maggio 2025

: sabato 24 maggio 2025 Orario : 18.00

: 18.00 Canale TV : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

Ravaglia; Calabria, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All.: ItalianoLeali, Sabelli, De Winter, Bani, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Thorsby, Messias; Pinamonti. All.: VieiraChiusura di campionato con ampie rotazioni per entrambe le squadre: Italiano non ha Miranda, squalificato, e gli infortunati Odgaard ed Erlic. Spazio per Lykogiannis, probabilmente per Ravaglia in porta e per Casale in difesa, con Beukema ancora acciaccato per la ferita alla fronte subita in finale di Coppa Italia.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.TELECRONACA E SECONDA VOCE - Luca Farina e Alessandro Budel