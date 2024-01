Bologna-Genoa, la MOVIOLA LIVE: gialli per Posch e Vazquez

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Bologna-Genoa, gara d'apertura della 19esima giornata di Serie A:



BOLOGNA – GENOA Venerdì 05/01 h. 20.45



COLOMBO

CARBONE – GIALLATINI

IV: TREMOLADA

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI BELLO



39' - Ammonito anche Vazquez, per perdita di tempo sulla battuta di un fallo laterale.



19' - Messias salta secco Posch che commette fallo vicino al limite dell'area: giallo per l'austriaco, che prima aveva rischiato anche su Gudmundsson.