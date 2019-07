Non poteva esserci esordio migliore per Lassi Lappalainen in MLS. L'esterno d'attacco classe '98 ha segnato una doppietta nella vittoria del Montreal Impact contro il Philadelpia Union. Il finlandese è di proprietà del Bologna che l'ha preso dall'HJK Helsinki girandolo subito in prestito al Montreal, l'altro club del presidente Joey Saputo. "Può giocare in Serie A, ma inizierà dal Montreal" aveva detto Walter Sabatini il giorno della presentazione del giocatore, che ha subito messo il piede sull'acceleratore nella sua nuova esperienza. Doppia firma rossoblù nella vittoria del Montreal, gli altri due gol sono stati segnati da Orji Okwonkwo, anche lui in prestito dal Bologna.