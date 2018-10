Doppio allenamento oggi a Casteldebole per il Bologna verso la partita contro il Torino: al mattino lavoro di forza in palestra, al pomeriggio una serie di esercitazioni tecniche e partitelle insieme ad alcuni elementi della formazione Primavera. Rodrigo Palacio ha lavorato con i compagni, seduta in parte col gruppo e in parte differenziata per Filip Helander. Differenziato per Lukasz Skorupski e Andrea Poli.