Il giovane terzino scozzese del Bologna Aaron Hickey ha rilasciato alcune dichiarazioni al The Guardian sulla sua esperienza nelle fila Bologna e sul futuro: “Quando sono arrivato qui ho provato subito delle belle sensazioni. Sono venuto in Serie A perché è un gran campionato. Ho immaginato che avrei avuto più opportunità e ho scelto il Bologna perché pensavo di trovare più spazio. Amo la città, le persone e il campo di allenamento e infatti sono molto contento della scelta che ho preso. Le voci di mercato fanno piacere, ma la mia intenzione è pensare al Bologna e in futuro quella di giocare per un top club della Premier League. Sarebbe il massimo per qualsiasi giocatore”.