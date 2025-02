Bologna, i convocati per il recupero con il Milan: torna Odgaard

Getty Images

Buone notizie per Vincenzo Italiano che recupera Jens Odgaard per la partita contro il Milan di giovedì 27 febbraio. Il Bologna ospiterà i rossoneri in occasione del recupero della nona giornata di Serie A, rinviata a metà ottobre per l'alluvione che aveva colpito il capoluogo emiliano.

Dopo tre giornate di assenza Odgaard è tornato, dunque, a disposizione del Bologna. Partirà in panchina, ma sarà comunuque un'arma in più per il tecnico che non avrà, invece, Holm e Pedrola, ancora fuori dai convocati

I convocati

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini.