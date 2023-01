Questo l'elenco dei convocati di Thiago Motta per la sfida in programma stasera tra il Bologna e l'Atalanta. Fuori gli infortunati Bonifazi, De Silvestri, Arnautovic e Bagnolini (che ha riportato nel corso dell’allenamento di ieri una lussazione della spalla destra). Anche Barrow e Zirkzee non recuperano, mentre non sono comunque convocati Vignato e Kasius.



Portieri: Bardi, Raffaelli, Skorupski.



Difensori: Cambiaso, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.



Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano, Pyyhtia.



Attaccanti: Orsolini, Sansone, Raimondo.