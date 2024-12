Bologna, il coro contro Thiago Motta e quel feeling mai nato tra la curva e il tecnico della Champions: i motivi

Getty Images

Juventus-Bologna di sabato è iniziata attorno al minuto 80 di Bologna-Monza, ottavo di finale di Coppa Italia che era già in ghiaccio per i rossoblù. Dalla curva rossoblù del Dall’Ara semideserto si alzano un paio di cori contro la Juventus e poi parte quello sull’ex tecnico Thiago Motta:. Un coro che si è beccato anche qualche fischio dagli altri settori del Dall’Ara.

C’è solo il passaggio estivo alla Juventus all’origine del coro?(o con una parte rappresentativa di essa, quantomeno), dagli anni della splendida cavalcata bolognese. Sembra incredibile ma è così. Perché quello di insulti a Motta nella notte di Bologna è, di fatto, il primo coro riservato al tecnico negli ultimi due anni e mezzo. Durante il volo Champions, non gli è mai stato riservato alcun coro se non un paio partiti spontaneamente durante due distinte partite e per lo più generati da altri settori.

Ottobre 2022, la squadra va male, Motta è appena arrivato e parte col freno a mano tirato.«Qui non siamo a La Spezia», la risposta. Ma l’allenatore non si intimorisce e fa da scudo. Anche perché il confronto è caldo e dopo le urla, tra giocatori (Medel soprattutto) e tifosi si arriva quasi alle mani, come verrà raccontato poi mesi dopo da alcuni protagonisti.

Di fatto, da quel momento gli spogliatoi di Casteldebole diventano territorio sacro con Motta. Nel frattempo la squadra si riprende, chiude nona, poi un’estate di tensione sul mercato (con Motta che va a muso duro con il club pubblicamente) e uno sfogo dell’allenatore che porta però ad un mese di agosto in cui viene costruita la squadra che centrerà la Champions.E per dire l’aria che si respirava in certi ambienti, il 23 febbraio 2024, con il Bologna ottavo che sta perdendo in casa contro il Sassuolo, dalla curva viene srotolato uno striscione: “Karlsson!”, come a invocare l’utilizzo dello svedese oggetto misterioso. Dura 30 secondi, quello striscione: 2-2 di Fabbian, poi 3-2 e 4-2 rossoblù. E si corre verso la Champions, pur in assenza di cori per il tecnico.

Passano le settimane, iniziano più corpose le voci di un suo passaggio alla Juventus, genera dubbi persino quel rovescio casalingo da 3-0 a 3-3 contro i bianconeri in 15 minuti che porterà poi il Bologna già festaiolo a passare dal terzo al quinto posto. Alla festa in Piazza Maggiore la liaison Motta-Juve è quasi nota,. Il resto è storia recente: il passaggio alla Juventus e or l’incrocio in arrivo. All’Allianz la curva rossoblù non ci sarà (per le politiche bianconere di accesso allo stadio, disertano già da qualche anno) e il coraccio è arrivato ieri, con qualche fischio in risposta di chi, nonostante il passaggio al “Grande Nemico bianconero”, ricorda bene che Motta è pur sempre l’allenatore che ha riportato il Bologna in Champions League dopo sessant’anni.