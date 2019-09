Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, parla a Sky Sport dopo la vittoria in rimonta sul Brescia: "Voglio ringraziare il Brescia e i suoi tifosi per lo striscione esposto per dare carica a Sinisa Mihajlovic. Questa sua difficoltà momentanea viene condivisa un po' da tutti nel mondo del calcio e questa è una cosa bella. La sua forza accomuna tutti noi, il nostro tecnico era contentissimo. Lui comunica con i suoi ragazzi dello staff, stiamo prendendo anche un po' di organizzazione con questa cosa perché vi assicuro che non è semplice. Stiamo andando sempre meglio, sappiamo che è una cosa passeggera e di poter tener botta fin quando lui non tornerà, anche la squadra ha una bella carica che si è trasmessa anche dal finale della scorsa stagione".