Il centrocampista del Bologna, Roberto Soriano ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Siamo pronti per il salto in Europa. Questa è una società seria, mi aveva fatto una bella impressione all'inizio e adesso che sono qui da un po' posso dirlo con certezza. Dal centro sportivo alla gente che lavora qui e poi il presidente. Saputo è davvero il top, una persona umilissima, seria, uno che veramente ci crede, che ha un bel progetto".



"Barrow si vede che i gol li sa fare, sì. Musa ci può aiutare, il gol conta. Ma se crei tanto è meglio, li fai. Anche io vorrei migliorare, sfruttare di più le occasioni. Palacio? Se potessi decidere io, lo terrei di certo. Rodrigo parlerà con la società, vedrà lui. Adesso sta benissimo, si vede. Io guardandolo non capisco mai se ha davvero quell’età. Dominguez può giocare al mio posto? Penso di sì. Lì ha giocato, e anche un po’ più dietro. Nico è un ragazzo giovane, ha qualità e si è visto. Ci darà una grande mano in questo scorcio di campionato, ne sono sicuro".